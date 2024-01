Hezbollah minaccia rappresaglie dopo l'attacco israeliano a Beirut

Il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, ha dichiarato in un discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta che non rimarranno in silenzio dopo l'attacco israeliano nella periferia sud di Beirut. Nasrallah ha minacciato di rispondere al nemico, promettendo che l'operazione 'Diluvio di Al Aqsa' condotta contro Israele porterà alla "fine del regime sionista". La tensione nella regione cresce in seguito a questo ennesimo episodio di violenza.Israele sta pianificando il futuro di Gaza, con il ministro Gallant che ha dichiarato che saranno i palestinesi a governare la Striscia. Nel contesto dell'operazione 'Diluvio di Al Aqsa', lanciata da Hamas contro Israele, i timori di un allargamento del conflitto si intensificano. Nel frattempo, un attacco di droni, presumibilmente condotto dagli Stati Uniti in Iraq, ha eliminato due membri di gruppi armati filoiraniani. L'ISIS ha rivendicato la strage al cimitero di Kerman, in Iran, mentre si attendono nuove manifestazioni di piazza durante i funerali delle vittime.