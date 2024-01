Foggia, auto distrutte da incendio a Capodanno

FOGGIA - Nella notte di Capodanno, un incendio ha colpito il centro storico di Foggia, coinvolgendo due auto parcheggiate in piazza Pericle Felici. Le fiamme hanno completamente distrutto entrambi i veicoli, generando preoccupazioni sulla sicurezza e scatenando indagini sulle cause dell'incidente.Le auto coinvolte erano parcheggiate quando il fuoco improvvisamente le ha avvolte, causando danni anche a una saracinesca di un locale in disuso e al balcone di un'abitazione nelle vicinanze. L'intervento rapido dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per evitare ulteriori danni e limitare l'estensione dell'incendio.Le forze dell'ordine sono sul posto per condurre indagini approfondite sulla natura e le cause dell'incidente. Il danneggiamento di proprietà pubbliche e private, oltre al rischio per la sicurezza generale, solleva interrogativi sulla necessità di ulteriori misure preventive.La comunità locale è sconvolta dall'accaduto, e molti chiedono risposte immediate sulle circostanze che hanno portato a questo incendio. Gli sforzi congiunti delle autorità competenti mirano a stabilire se si tratti di un incidente isolato o se ci siano elementi di deliberato coinvolgimento criminale.Nel frattempo, la piazza Pericle Felici è diventata il centro di attenzione e preoccupazione della comunità, mentre le indagini procedono per gettare luce su questo tragico evento accaduto proprio durante la celebrazione del nuovo anno.