Donald Trump vince i Caucus repubblicani in Iowa, De Santis secondo

Donald Trump ha conquistato la vittoria nei caucus repubblicani in Iowa, stabilendo un nuovo record con una vittoria ottenuta in meno di mezz'ora dall'apertura delle elezioni. Secondo le anticipazioni dei media americani, l'ex presidente ha ottenuto poco più del 50% dei voti, segnando un distacco record di circa 30 punti su DeSantis, superando il doppio del primato di Bob Dole nel 1988.In una rapida reazione alla notizia, Trump ha condiviso la sua gioia su Truth, il suo social media, scrivendo: "Grazie Iowa, vi amo tutti!". Ha sottolineato l'importanza dell'unità nel paese, indipendentemente dall'affiliazione politica: "Questo è il momento per il nostro Paese di tornare unito, che siate repubblicani o democratici. È il momento di stare insieme e risolvere i problemi."Dopo la conferma della sua vittoria da parte dei media, Trump ha dichiarato: "Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell'Iowa", congratulandosi anche con Ron DeSantis e Nikki Haley. Ha espresso gratitudine nei confronti della moglie Melania, definendola "l'ex First Lady e forse la futura". Il tycoon ha anche reso omaggio alla suocera, recentemente scomparsa, sottolineando l'importanza del sostegno familiare durante la sua vittoria trionfante nei caucus.