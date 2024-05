Iga Swiatek trionfa agli Internazionali d’Italia: terzo titolo a Roma per la polacca

via Internazionali BNL d'Italia fb

- La campionessa polacca Iga Swiatek ha conquistato gli Internazionali d'Italia WTA Masters 1000, sconfiggendo in finale la russa Aryna Sabalenka con un netto 6-2, 6-3. La finale, disputata sulla terra rossa di Roma, ha visto Swiatek prevalere in un'ora e 28 minuti, aggiudicandosi così il suo terzo titolo nella capitale italiana, dopo le vittorie del 2021 e 2022.Con questo trionfo, Swiatek entra nella storia del tennis come la terza giocatrice, dopo la russa Dinara Safina nel 2009 e l'americana Serena Williams nel 2013, a vincere i tornei di Madrid e Roma nello stesso anno. La vittoria di Roma segna anche la tredicesima vittoria consecutiva sulla terra battuta per Swiatek nel 2024, confermando il suo dominio sulla superficie.Questo successo rappresenta il ventunesimo titolo in carriera per Swiatek. Oltre al trionfo romano, quest'anno ha già conquistato i tornei di Indian Wells negli Stati Uniti e di Madrid, dimostrando una forma eccezionale.La finale di Roma è stata l'ennesimo scontro vinto da Swiatek contro Sabalenka, replicando la vittoria già ottenuta nella finale di Madrid. Con questa prestazione dominante, Swiatek si conferma una delle giocatrici più forti del circuito, continuando a costruire una carriera straordinaria con successi importanti e costanti progressi.