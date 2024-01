Acca Larentia, identificazioni della Digos in corso

ROMA - Sarebbero state identificate oltre un centinaio di persone per i saluti romani durante la commemorazione svoltasi il 7 gennaio 2023 ad Acca Larentia per ricordare i 3 giovani militanti del Movimento Sociale Italiano, uccisi nella stessa data di 46 anni fa. Alla manifestazione avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra, provenienti da altre città italiane.Cinque i partecipanti finora denunciati e appartenenti a CasaPound, come rivelato dal Ministro dell'Interno Piantedosi nel corso del question time di mercoledì 10 gennaio alla Camera dei Deputati. La Digos di Roma lavora con le Questure per identificare gli altri partecipanti.