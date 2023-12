Tv, sabato 16 dicembre in prima serata su Italia 1 il film 'Il GGG – Il grande gigante gentile'



Sabato 16 dicembre, in prima serata su Italia 1 appuntamento con "Il GGG – Il grande gigante gentile", il film d'animazione diretto da Steven Spielberg.





Sophie, una ragazzina di dieci anni, un giorno viene rapita dal Grande Gigante Gentile e portata nel suo mondo. Dopo l'iniziale spavento, la ragazzina realizza come la creatura sia benevola e stringono amicizia. Il loro legame attira le attenzioni di altri giganti che non vedono di buon occhio quanto sta accadendo. Sophie e il GGG arrivano a Londra con l'intenzione di convincere la Regina Elisabetta a organizzare un piano per fermare l'imminente attacco da parte dei giganti cattivi.