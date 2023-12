Tv, mercoledì 6 dicembre in prima serata su Retequattro nuovo appuntamento con 'Fuori dal coro'

La legittima difesa - di nuovo al centro del dibattito pubblico dopo la condanna in primo grado a 17 anni di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane che il 28 aprile 2021 uccise a colpi di pistola due rapinatori e ferì il terzo complice - sarà tra gli argomenti trattati mercoledì 6 dicembre nel nuovo appuntamento con "Fuori dal coro" condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Sul tema interverrà in studio lo stesso Mario Roggero. La legittima difesa - di nuovo al centro del dibattito pubblico dopo la condanna in primo grado a 17 anni di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane che il 28 aprile 2021 uccise a colpi di pistola due rapinatori e ferì il terzo complice - sarà tra gli argomenti trattati mercoledì 6 dicembre nel nuovo appuntamento con "Fuori dal coro" condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Sul tema interverrà in studio lo stesso Mario Roggero.





Nel corso della serata spazio al racconto degli infermieri italiani in fuga verso la Norvegia per via delle migliori condizioni lavorative, mentre in Italia i professionisti del settore scarseggiano.

E ancora, un’analisi su cosa accadrà con la fine del mercato tutelato per l’energia elettrica e il gas prevista per il prossimo anno.

Inoltre, con un’inchiesta verrà approfondito il caso di Luca Casarini, sotto i riflettori per via dei presunti fondi che diverse diocesi italiane hanno destinato alla sua Ong, Mediterranea Saving Humans.

Non mancheranno, infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.