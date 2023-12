Tv, mercoledì 27 dicembre in prima serata su Rai 3 il film 'Uno sguardo dal cielo'

Nei film di Natale non di rado fa capolino un angelo: accade anche in "Uno sguardo dal cielo" di Penny Marshall, in onda mercoledì 27 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Nel cast, Whitney Houston, Denzel Washington, Courtney B. Vance. Nei film di Natale non di rado fa capolino un angelo: accade anche in "Uno sguardo dal cielo" di Penny Marshall, in onda mercoledì 27 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Nel cast, Whitney Houston, Denzel Washington, Courtney B. Vance.





Il pastore protestante Biggs se la sta vedendo brutta: rischia di perdere la sua comunità, minacciata dalla speculazione edilizia, e anche sua moglie che fatica a sostenere le sue preoccupazioni. L’aiuto arriva dall’alto, sotto forma di un angelo incaricato di rimettere a posto la situazione: ma Biggs non gli crede e le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui sua moglie si prende una cotta per l’angelo stesso. Brillante remake di una pellicola di successo del ’47, affidato alla solida direzione di Penny Marshall che si vale anche di un paio di colossi come Denzel Washington e Whitney Houston i quali, a distanza di anni dall’uscita di questo film, non cessano di riempire lo schermo, senza pause.