Traffico di droga nel Leccese: arresti e perquisizioni

LECCE - E' in corso da questa mattina all'alba una vasta operazione della Polizia di Stato, diretta dalla DDA di Lecce, sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud di quella di Brindisi. Gli agenti sono impegnati nell’esecuzione di numerose misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti componenti di una associazione specializzata nel traffico di droga e di armi.Le indagini hanno consentito di appurare che, nei territori di San Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi, la Sacra Corona Unita ha il controllo della zona con il traffico di stupefacenti e armi. Nel corso della giornata saranno illustrati, in una conferenza stampa, i particolari della operazione.“Questa mattina, sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi, si è svolta un’importante operazione della Polizia, per l’esecuzione di 14 misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti partecipanti ad un’associazione a delinquere per traffico di droga e detenzione illegale di armi. Ci tengo a sottolineare l’importanza dell’operazione avvenuta e a rivolgere un plauso agli oltre 100 agenti diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce coinvolti che, con coraggio e dedizione, hanno svolto un lavoro eccellente. Lo Stato c’è, lo Stato non indietreggia e non tentenna quando si tratta di combattere il crimine”. Lo dichiara Saverio Congedo, deputato leccese di Fratelli d’Italia e componente commissione parlamentare antimafia.