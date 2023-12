Premio d’Eccellenza '100 Eccellenze Italiane', tra i premiati a Roma la presidente di Asigitalia Rossana Rodà

- Una grandissima soddisfazione per la presidente di Asigitalia, dott.ssa Rossana Rodà: nella giornata di venerdì 1 dicembre 2023 a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, ha ricevuto un riconoscimento come diplomatico presso United Towns Agency for North South Cooperation in occasione della nona edizione del Premio d’Eccellenza "100 Eccellenze Italiane".