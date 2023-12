Gialli: esce il 'Delitto sotto le torri 2 - Il terzo segreto', il nuovo avvincente romanzo di Luca Viozzi

ROMA - Dopo il successo di "Delitto sotto le torri", lo scrittore Luca Viozzi è tornato in libreria con un nuovo e avvincente romanzo giallo: "Il terzo segreto". - Dopo il successo di "Delitto sotto le torri", lo scrittore Luca Viozzi è tornato in libreria con un nuovo e avvincente romanzo giallo: "Il terzo segreto".





Luca Viozzi, scrittore apprezzato e stimato professore, premiato cone Miglior Scrittore Esordiente 2021 tira fuori dal suo cilindro magico un nuovo giallo ambientato nella splendida San Benedetto del Tronto dal titolo "Delitto sotto le torri 2 - Il terzo segreto" (Giaconi Editore).

Il libro è il sequel tanto atteso di "Delitto sotto le torri" e vede di nuovo come protagonista il commissario Filippo Salviati alle prese con un mistero difficile da risolvere. Ad aiutarlo questa volta c’è una giornalista, Sonia Neri, inviata da una grande testata inglese per scrivere un articolo sulla vicenda.

Il caso questa volta pare davvero complicato. Il romanzo è una storia dove niente è come sembra e dove il bene e il male si intrecciano fino a non essere più riconoscibili. Tanti i misteri da svelare e i colpi di scena orchestrati da un tocco di ironia che rende il giallo piacevole e scorrevole. Il finale risulta davvero sorprendente.

"Il male nel romanzo è trasversale e fin troppo evidente, il bene è raro e molto ben nascosto. Il commissario rappresenta il bene con la sua leggerezza e positività" dice l’autore.

Per sapere se al termine del giallo si arriverà alla soluzione del caso e i buoni della storia vinceranno, oppure la verità resterà solo una chimera.

"Nel romanzo poteri corrotti lottano contro persone per bene. Quando il commissario intuisce che dietro il caso c’è qualcosa di più grande, che mette a rischio la sua carriera o persino la sua vita, decide di andare avanti fino in fondo, per comprendere la verità" conclude Viozzi.

Per quel che riguarda Luca Viozzi è professore, ingegnere e autore del romanzo Delitto sotto le torri. L’autore con il primo romanzo ha ricevuto il premio di miglior scrittore esordiente nel 2021. La sua seconda opera sta ricevendo apprezzamenti dai grandi lettori e dai critici.





Link del libro: https://giaconieditore.com/?product=delitto-sotto-le-torri-2-il-terzo-segreto