Francesco Salvi, uscito per il periodo natalizio il singolo dal titolo 'Comete come Te'

Nel cuore del periodo natalizio, mentre le famiglie si ritrovano per addobbare l'albero di Natale, arriva in radio e nei digital store un regalo anticipato: "Comete come Te", il nuovo singolo di Francesco Salvi dall'importante messaggio sociale. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/2W3RDsEuHH9X





Questa canzone, scritta, composta e interpretata dallo stesso Salvi, è stata arrangiata e suonata da Paolo Agosta e prodotta insieme a Mitch Dj. Il brano si distingue per il suo testo ironico e profondo, una narrazione che incanta sia i più piccoli che gli adulti con la sua atmosfera suggestiva e quasi onirica.

Il lavoro di Salvi, Agosta e Mitch Dj ha dato vita ad un sound unico che fonde l'energia dello Swing e i colori vivaci del Charleston con una fresca interpretazione Pop. Questa "opera" natalizia, dalla struttura armonica complessa e dall'arrangiamento ricercato, trae ispirazione dal mondo teatrale e dai musical americani, creando un'esperienza auditiva unica e avvincente.

Francesco Salvi condivide il suo pensiero sul Natale: «Non è solo una festa, ma uno stato dell'anima. È un periodo che, nonostante la sua commercializzazione, conserva uno spirito unico e speciale. Il Natale appartiene a tutti - grandi, piccoli, vicini e lontani, di qualsiasi statura o convinzione - e nessuno può rimanere indifferente di fronte a tale splendore. Questa magnificenza, che culmina all'Epifania, dovrebbe ispirarci a essere migliori per tutto l'anno».

La musica di "Comete come Te" è impreziosita dalla presenza di una Big Band, che comprende basso, chitarre elettriche, batteria e un'insolita varietà di percussioni, tra cui chime, cembalo e claps. L'arrangiamento si arricchisce con la sezione di archi, fender rhodes, pianoforte, campane, glockenspiel, kazoo, un mix di parti cantate e recitate, cori e un sorprendente assolo di voce nello special. Nata da una semplice melodia di piano e voce, questa canzone di Natale si distingue per la sua originalità e la sua capacità di rompere gli schemi dei classici tormentoni natalizi.

Luciano Peritore, regista del videoclip ufficiale, esprime la sua ammirazione per Salvi: «Cresciuto con Drive In e canzoni come 'C’è da spostare una macchina', ho sempre avuto una profonda stima per Francesco Salvi, sia come artista poliedrico che come attore. Dirigere questo video è stata un'opportunità entusiasmante. Lavorare con Salvi ha superato ogni mia aspettativa, sia per il suo indiscusso talento che per la sua umanità. La canzone, con il suo forte messaggio sociale, è stata interpretata in maniera ironica e giocosa, in perfetta sintonia con lo spirito del Natale. Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra e agli attori del video, la cui performance è stata così autentica da commuovere perfino i passanti durante le riprese».

"Comete come Te" non è solo un singolo natalizio, ma un vero e proprio viaggio musicale che attraversa emozioni, ricordi e sorrisi. Francesco Salvi, con il suo inconfondibile stile e la sua ironia tagliente, ci invita a riscoprire la magia del Natale attraverso una lente originale e moderna. Questo brano rappresenta un ponte tra generazioni, un inno all'universalità dello spirito natalizio che abbraccia ogni cuore e ogni casa.

Con questa release, Francesco Salvi e il suo team ci regalano un'opera che promette di riscaldare l'atmosfera di questa stagione festiva e di lasciare un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano.

La musica, come sempre, si conferma ponte tra mondi, linguaggi e culture, e "Comete come Te" è la perfetta testimonianza di come l'arte possa unire e ispirare, soprattutto in momenti come il Natale, dove il calore umano e la condivisione diventano protagonisti.