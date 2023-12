Flusso migratorio in aumento: arrivi a Bari e altre città costiere

BARI - La Ocean Viking sbarca a Bari con 244 naufraghi, mentre la Open Arms è attesa a Genova con altri sessanta. La Geo Barents raggiungerà Ravenna con 336 migranti. Nel 2023, il flusso di profughi verso le coste italiane ha registrato un aumento del 50%. Le cifre evidenziano l'impatto della crisi in Tunisia e strategie controverse, mentre si spera che il Patto su migranti in Europa possa ridurre l'impatto nel 2024.Il 2023 si conclude con significativi sbarchi e sfide legate all'immigrazione. I naufraghi, provenienti da diverse regioni, sollevano questioni umanitarie e richiamano l'attenzione sulla necessità di soluzioni collaborative a livello europeo. Con l'accordo nel Patto su migranti, l'auspicio è una riduzione degli sbarchi nel 2024, permettendo una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.