Cinema: su Rai Cinema il corto 'Bagno al largo', vincitore del Mediterranean South Filming

ROMA – "Bagno al largo" di Luigi Russo è il cortometraggio vincitore del Mediterranean South Filming, lo spin off del Premio Penisola Sorrentina, promosso dal Simposio delle Muse Ets in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania Luigi Vanvitelli, in media partnership con Rai Cinema Channel. – "Bagno al largo" di Luigi Russo è il cortometraggio vincitore del Mediterranean South Filming, lo spin off del Premio Penisola Sorrentina, promosso dal Simposio delle Muse Ets in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania Luigi Vanvitelli, in media partnership con Rai Cinema Channel.





La consegna del premio al vincitore è avvenuta, negli scorsi mesi, a Sorrento da parte del Direttore del Dipartimento universitario prof. Francesco Eriberto d’Ippolito e del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, Franco Picarone.

Il cortometraggio, selezionato tra 800 opere provenienti da tutto il mondo, sarà visionabile per i mesi di dicembre 2023 e di gennaio 2024 sulla piattaforma RAI alla pagina: https://www.rai.it/raicinema/video/2023/11/Premio-Penisola-Sorrentina---Bagno-al-largo-1c50391d-1b68-4154-9a35-bab43622612c.html

"Bagno al largo" (Tnm Produzioni, con la Regia di Luigi Russo) è una storia in cui il mare diventa metafora di una giovinezza che vuole osare e prendere il largo, assecondando i propri sogni. È la allegoria di una condizione del Sud eternamente sospeso tra la voglia di rinnovarsi e le paure del proprio presente.

Questa la trama del film: Roberto, seduto nel bar di quartiere dove lavora, sogna ad occhi aperti una vita nuova in città, lontano dalla monotonia del paese in cui abita. Il fluire delle scene ci accompagna in un viaggio sensoriale, fatto di immagini pittoriche, suoni urbani, atmosfere sospese, dialoghi semplici ed una voce fuori campo che sembrano raccontare una storia, che storia in fondo non è. È il flusso dell’immaginazione, delle emozioni e delle suggestioni. Il flusso indefinito del sogno di Roberto che sente di volere e meritare molto di più di quello che il suo posto gli offre: diventare un celebre scrittore. Roberto sogna di fare il suo bagno al largo, ma il padre lo risveglia riportandolo a riva.