Approvata la Manovra 2024: polemiche e sfide all'opposizione

ROMA - L'Aula della Camera ha dato il via libera alla Manovra 2024 con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. L'approvazione giunge dopo il via libera del Senato il 22 dicembre. Durante la seduta, esponenti dell'opposizione criticano l'assenza dei ministri, ma il presidente di Montecitorio ricorda che il governo è rappresentato dai sottosegretari. La leader dem Elly Schlein attacca definendo la manovra una "lunga serie di mance e mancette".Nel frattempo, un accordo sul Superbonus è raggiunto con una particolare attenzione per i redditi bassi, consentendo loro di mantenere l'agevolazione attraverso un fondo per la povertà. Antonio Tajani, leader azzurro, spiega che lo Stato pagherà la differenza tra il 70% e il 110%. Altre novità includono la possibilità di non restituire i benefici per chi non ha completato i lavori entro fine anno e cambiamenti nel Superbonus riguardanti il Sismabonus e le barriere architettoniche.