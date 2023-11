Spirits&Colori incanta l’Italia con Zafra Rum

Un vero e proprio sogno si realizza per tutti gli amanti dei distillati: Zafra Rum, finissimo super Premium nella versione 21 e 30 anni di invecchiamento è ora distribuito in Italia da Spirits&Colori che conferma di saper offrire prodotti di grande pregio. Un vero e proprio sogno si realizza per tutti gli amanti dei distillati: Zafra Rum, finissimo super Premium nella versione 21 e 30 anni di invecchiamento è ora distribuito in Italia da Spirits&Colori che conferma di saper offrire prodotti di grande pregio.





Questa volta l'azienda di Reggio Emilia inserisce nel prestigioso catalogo una pregevole espressione di Rum Panamense, nata dalla maestria del leggendario Mastro Ronero Francisco Fernandez. Questo distillato unico prende vita grazie alla trasformazione della canna da zucchero, raccolta esclusivamente a mano, in un prodotto straordinario, invecchiato con cura in botti di ex Bourbon Americano.

La storia di Zafra è una testimonianza di dedizione e passione, rappresentata dal fondatore che con oltre 30 anni di esperienza nel commercio di distillati ha messo a frutto un eccezionale know-how nella creazione di questo rum super premium. Il nome Zafra ha come significato, nella lingua spagnola, il taglio della canna da zucchero, con un profondo significato nella cultura del rum.

Zafra Rum è un'autentica espressione dell'arte e della tradizione del rum panamense. Non c'è rum senza Zafra e Zafra Rum è il suo sublime ambasciatore.

L'elemento centrale di Zafra è il rum stesso: dalla collaborazione con un rinomato produttore di rum di Panama già stupisce con Zafra 21 "Master Reserve". Fin dalla sua nascita, Zafra ha lavorato su un'edizione limitata, l'apice della sua espressione, un "small batch" artigianalmente perfetto che oggi è una realtà con Zafra "Master Series" Aged 30 years old che continua a sorprendere i palati più esigenti con il suo sapore unico.

Il rum Zafra "Master Reserve" invecchiato 21 anni è un autentico gioiello di Panama, dove le botti di Bourbon selezionate accuratamente interagiscono con il rum in esse messo a riposo, creando un elegante prodotto dal gusto pieno e intenso.

Zafra "Master Series" invecchiato 30 anni è un'edizione limitata, con soli 30 barili ogni anno, da cui si ottengono 6.720 bottiglie numerate prodotte per tutto il mondo. Le botti di Bourbon sono scrupolosamente selezionate per garantire la condizione ottimale prima dell'invecchiamento che darà un esito assolutamente unico, dal gusto estremamente raffinato.

Zafra Rum è frutto di una produzione attenta e di alta qualità, con ingredienti di prima scelta, fermentazione di sciroppo di canna e melassa Top Grade A e un metodo di distillazione continuo a colonna, con un invecchiamento in botti di ex Bourbon selezionate, il tutto con il dosaggio "Small Batch".

Le note di degustazione di Zafra 21 "Master Reserve" offrono un colore ambrato scuro con tonalità ramate, un profumo che trasporta nell'essenza di quercia, con sentori di frutta e spezie perfettamente bilanciati e un gusto che si apre ampiamente liscio al palato, con un rovere dolce e deciso, in un finale legnoso lungo e cremoso.

Zafra "Master Series" Aged 30 years offre eleganti tonalità del mogano, profumi di vaniglia, frutta secca e un ricco bouquet di rovere. Il gusto si apre ampiamente, con note di legno perfettamente bilanciate tra dolce e speziato e un finale ricco e squisito di rovere.

Una new entry nel catalogo di Spirits&Colori che conferma l'azienda di Reggio Emilia un punto di riferimento nella selezione, importazione e distribuzione di eccellenze ricercate.

Così commenta il nuovo ingresso Dick Ten Voorde, fondatore dell'azienda: "Vogliamo intercettare e soddisfare qualsiasi tipo di palato, dal più esigente al più curioso, perseguendo i valori della qualità e della tradizione, ma anche dell'originalità e della creatività. Da sempre ciò che orienta la nostra mission è la ricerca e la selezione di aziende in grado di offrire un prodotto che con fedeltà rispecchia e racconta il territorio di provenienza. Non solo, anche l'innovazione è un elemento che ci interessa, perché saper offrire un prodotto che non c'era è anche un modo per stupire la propria clientela, anche quella più sofisticata. Per questo esperti di mixology, cocktailbar, loungebar, ristoranti e hotel guardano a Spirits & Colori come a un partner capace di fornire suggestioni senza limiti di provenienza e di gusto".

Spirits&Colori è un'azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiale, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.