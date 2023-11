Padova, si dichiara minore per evitare l'arresto per spaccio

PADOVA - I Carabinieri della Radiomobile, in servizio di prevenzione dei reati in zona stazione, hanno notato un giovane nordafricano in atteggiamento sospetto che alla vista della pattuglia ha tentato di darsi alla fuga. Prontamente bloccato dai militari ha opposto attiva resistenza al controllo e, una volta calmato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish divisi in 4 involucri e 2 grammi di eroina in altrettante confezioni. Arresosi all’evidenza dei fatti il giovane ha tentato un ultima scappatoia: non avendo documenti identificativi ha dichiarato false generalità spacciandosi per minorenne. I Carabinieri però lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Padova dove è stato sottoposto ad esame osseo-auxologico che decretava un età superiore agli anni 19. Il giovane, nato in Tunisia, ha fatto ingresso in Italia lo scorso 3 ottobre 2023 ove a Trapani è stato identificato con altre generalità ed è stato respinto con l’Ordine del Questore a lasciare il territorio U.E. Arrestato dovrà rispondere all’A.G. del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale.