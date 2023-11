Monumenti illuminati in tutta Italia per la Giornata Mondiale della Prematurità 2023

Una luce viola ha illuminato il 17 novembre i monumenti, tra i più belli e rappresentativi da nord a sud, gli ospedali e le Terapie Intensive Neonatali (TIN) del nostro Paese, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2023. Una luce viola ha illuminato il 17 novembre i monumenti, tra i più belli e rappresentativi da nord a sud, gli ospedali e le Terapie Intensive Neonatali (TIN) del nostro Paese, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2023.





La Torre di Pisa, la Reggia di Caserta, la statua del David di Firenze, il Maschio Angioino di Napoli e i Templi di Paestum, sono solo alcuni esempi delle opere dal forte valore artistico e storico, patrimonio culturale italiano, che sono stati illuminati di viola, per lanciare un messaggio di vicinanza ai piccoli prematuri e alle loro famiglie.

Grande successo anche per i due contest che SIN e Vivere ETS hanno deciso di organizzare in occasione della Giornata 2023, "IN TIN Cresciamo insieme" e "La Prematurità per me". Il secondo, dedicato a bambini, nati prematuri e non, fino a 14 anni di età, ha avuto una fortissima ed inaspettata adesione. Hanno partecipato al concorso, infatti, più di 180 bambini e ragazzi di tutta Italia, che utilizzando parole, colori, musica, danza, ma, soprattutto tanta creatività e sensibilità, hanno mostrato, attraverso "gesti semplici", cos’è per loro la prematurità.