Milano, grande successo dell'evento 'Tributo ad Aldo Coppola' al Teatro Arcimboldi

MILANO - Il 20 novembre 2023, alle ore 14:00 al Teatro Arcimboldi di Milano è andato in scena "Tribute to Aldo": un evento emozionante e indimenticabile che ha onorato il genio eterno del "Maestro" a 10 anni dalla sua scomparsa.





Aldo Coppola, un nome che incarna l’arte del parrucchiere e lo spirito dell’innovazione che ha influenzato e ispirato generazioni di professionisti nel campo della moda e della bellezza.

La sua eredità perdura e in questo evento ha preso vita il racconto che testimonia l’impatto duraturo che ha avuto e che avrà, non solo sulla scena della bellezza e della creatività, ma nel cuore e nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di viverlo.

L’introduzione al viaggio artistico è stata raccontata dalle parole del figlio, Aldo Coppola Jr, che ha voluto condividere il più grande insegnamento di suo padre: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione si possono raggiungere grandi successi.

Il palco si è poi illuminato con la presenza di artisti di straordinaria bravura: Adalberto Vanoni, accompagnato dalla voce meravigliosa di Malika Ayane, Mauro Situra e Roberto Farruggia che hanno portato in scena quadri di donne body painted dall’artista internazionale Raul, Roberta Bellazzi avvolta dalla magia degli abiti firmati Giorgio Armani, le mani di Stefano Lorenzi che hanno danzato fra i capelli sulle note del pianista e compositore Piergiorgio Ratti e Monica Coppola assieme a Fabrizio Ferri hanno condiviso ricordi, emozioni e insegnamenti. Tutti, con grande passione, hanno reso il loro omaggio al Maestro.

La chiusura di questo spettacolo ha visto un finale d’eccezione: 75 bambini del Coro delle Voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, vestiti con una t-shirt con il volto di Aldo, hanno cantato "Nessun Dorma" e sulle parole "Vincerò" sono usciti sul palcoscenico, con il pubblico in standing ovation, tutti gli artisti, Federica Coppola che ha seguito la direzione artistica dello spettacolo e tutto lo staff Aldo Coppola che ha lavorato dietro per mesi per costruire questo meraviglioso evento.

La commozione che ha accomunato pubblico e performer ha preso vita ancor più nella voce di Aldo Coppola Jr che, con grande emozione, ha nuovamente ringraziato tutti di questa giornata ricca d’amore.

"Tribute to Aldo" ha rappresentato un’opportunità straordinaria per riunirsi e rendere omaggio alla bellezza eterna, all’innovazione e alla passione che Aldo Coppola ha incarnato. Una celebrazione di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti.