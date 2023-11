Migranti: la Geo Barents è arrivata nel porto di Bari

BARI - Arrivata nel Porto di Bari la nave di soccorso di Medici senza Frontiere, Geo Barents. A bordo 30 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi mentre erano a bordo di un barcone intercettato nel mar Mediterraneo. Sono 29 uomini e un minore non accompagnato del Bangladesh.Nel porto di Bari sono presenti anche 10 operatori della Croce Rossa Italiana, attivati dalla Prefettura di Bari per fornire attività di assistenza ed accoglienza umanitaria.Nelle operazioni è presente il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le riunificazioni familiari segnalateci dal capo missione a bordo della nave.