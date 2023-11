Medio Oriente: combattimenti vicino all'ospedale di Gaza

Prosegue l'assedio a Gaza City. I combattimenti si stanno concentrando nei pressi dell'ospedale Shifa. Israele non cercherà né di occupare né di governare Gaza, assicura Netanyahu. "Dobbiamo distruggere Hamas per il bene dei palestinesi e degli israeliani", dichiara il premier in un'intervista a Fox News.Intanto Israele ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia. Oltre 50mila le persone che si sono rifugiate nel sud. Stasera riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul Medio Oriente. Tel Aviv promette 4 ore al giorno di pausa dai combattimenti. Diffuso da Hamas un nuovo video di ostaggi."A causa dell'aumento dell'intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l'espansione della portata della guerra è diventata inevitabile": così il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian.