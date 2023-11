La Dirigente Sindacale Romina Saputo eletta a Madrid 'portavoce per l’Italia delle tutele sindacali per il personale militare'



MADRID - Sarà una donna la rappresentante per l'Italia in seno ad EUROMIL. Si tratta della palermitana Saputo Romina, Dirigente del Sindacato dell'Esercito Italiano Libera Rappresentanza dei Militari.





Militare di stanzia in Solbiate Olona, ove insiste il Comando Nato, è stata eletta in occasione della 128^ assemblea generale dell’Organizzazione EUROMIL, composta da Associazioni e Sindacati militari di diverse nazioni, nonché principale forum europeo per la cooperazione tra la sigle che la compongono.

In corsa per il prestigioso compito, la Dirigente di Libera Rappresentanza l’ha spuntata nei confronti del candidato del Sindacato ITAMIL Gianluca Berardi, subito complimentatosi per l’ottimo risultato.

"Sono molto orgogliosa - commenta a caldo la Dirigente di Libera - per la designazione di portavoce in EUROMIL per l’Italia e per il compito che mi appresto a svolgere. Cominceremo sin da subito, rafforzando le interlocuzioni con le diverse sigle sindacali militari tramite il nostro Dipartimento Esteri. Un ringraziamento sentito - prosegue la Saputo - lo rivolgo al nostro Segretario Generale, Marco Votano, che ha fortemente voluto la mia candidatura e che mi ha affiancato dall’Italia. Un grazie particolare va anche ai nostri Dirigenti La Notte Michele, che qui a Madrid è stato fondamentale per le interlocuzioni che hanno preceduto le votazioni, ed al Presidente del Dipartimento Esteri, Francesco Lasaponara, per il supporto tecnico. Questo risultato - conclude la portavoce per l’Italia - è un risultato di tutta la squadra e lo vogliamo dedicare a tutte le donne in uniforme che, all’interno della nostra organizzazione sindacale, ogni giorno operano al 110% per tutelare i diritti dei militari dell’Esercito Italiano e rappresentare le legittime aspettative".