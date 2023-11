Inter, magia e vittoria: 2-0 contro il Frosinone

Inter fb

MILANO - Con una performance magistrale e uno specialista di livello mondiale, l'Inter ha conquistato una vittoria decisiva 2-0 contro il Frosinone, ritornando così al comando della classifica, superando la Juventus.La magia è scaturita al 43' quando Federico Dimarco ha sbloccato il risultato con un mancino straordinario, un tiro-cross eccezionale da oltre 50 metri che si è infilato in porta. Un gesto tecnico che ha lasciato il pubblico a bocca aperta e ha sancito l'apertura del punteggio.Al 48', Hakan Calhanoglu ha raddoppiato su rigore, guadagnato da Marcus Thuram. La precisione e la freddezza del calciatore turco hanno portato il punteggio sul 2-0, consolidando la posizione dell'Inter in testa alla classifica.Il secondo tempo ha visto ulteriori occasioni da parte dell'Inter, con Walid Cheddira che ha colpito un palo poco dopo il suo ingresso in campo.Questa vittoria consolida il rendimento impeccabile dell'Inter, che ha completato un mese di calcio con sole vittorie, dimostrando la sua forza e determinazione sul campo.