Gastronomia, le creme di Fattoria della Mandorla si vestono d’eleganza

Photo credits: fonte ufficio stampa

L'essenzialità, la trasparenza, la modernità sono i valori che l'azienda pugliese abbraccia da sempre e ora trasferisce visivamente su una delle sue linee di punta.





Il nuovo look, raffinato, adatto per le prossime festività, fa di questo eccellente prodotto made in Italy il dono ideale: nato e prodotto in Puglia con materie prime di alta qualità e bio, è frutto di un lavoro di ottimizzazione nell'economia circolare e dell'avanguardistica visione della famiglia Latrofa, che possiede gli stessi mandorleti dai quali nascono i pregiati semi di cultivar Filippo Cea alla base delle creme.

La mandorla è l'ingrediente esclusivo della referenza Mandorla integrale e Mandorla pelata ed è l'ingrediente principe di Mandorla e cacao (Macao), Mandorla e mirtillo rosso, Mandorla e pistacchio, Mandorla e nocciola, Mandorla e anacardi, Mandorla e cocco.

Per colazioni sempre diverse, merende nutrienti e dessert ricchi, alcune di esse si sposano alla perfezione anche col salato, apportando nutrienti fondamentali come proteine, fibre e grassi buoni.

Dalla shelf life durevole, tutti i prodotti della golosa linea sono naturalmente senza glutine e senza lattosio, compatibili con stili di vita vegan e healthy.