Comandante IDF: 'Combattimenti nel cuore di Gaza City'

Si continua a combattere nel cuore di Gaza. Sono almeno 46 i palestinesi rimasti uccisi e decine quelli feriti nei bombardamenti effettuati nelle ultime ore dalle forze israeliane contro la Striscia di Gaza. "Per la prima volta da decenni stiamo combattendo nel cuore di Gaza City": così Yaron Filkelman, comandante del fronte sud di Israele.Secondo il quotidiano turco Yeni Safak il convoglio del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas sarebbe stato attaccato da un gruppo di uomini armati. Fonti palestinesi però smentiscono.Intanto il premier israeliano Netanyahu ribadisce che non ci sarà nessuna tregua a Gaza fino al rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, ma apre ad eventali pause. E afferma che Israele avrà "la responsabilità generale della sicurezza" della Striscia "per un periodo indefinito" una volta terminata la guerra.Secondo Hamas sono oltre 10mila i morti nella Striscia. "Gaza sta diventando un cimitero di bambini", dice Guterres. "Vergognati", la replica di Israele.