Tragedia a Conversano: 17enne muore in incidente stradale

CONVERSANO - Una tragedia ha scosso il sud-est barese nella serata di ieri. Anthony Innamorato, un giovane di 17 anni originario di Mola di Bari, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pieno centro urbano a Conversano, poco prima della mezzanotte.L'incidente ha coinvolto una motocicletta con a bordo due giovani provenienti anch'essi da Mola di Bari, e una Volkswagen Golf che proveniva da via Cozze. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma la motocicletta si è scontrata con la Golf in via Bari, in direzione Rutigliano. L'impatto è stato così violento che la motocicletta è stata scaraventata su una BMW che arrivava dalla direzione opposta.Purtroppo, Anthony Innamorato ha perso la vita sul colpo, nonostante i soccorsi tempestivi del 118. Il suo amico, alla guida della motocicletta, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giacomo di Monopoli. La comunità è sconvolta da questa tragica perdita, mentre le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte dell'incidente. I carabinieri sono responsabili dei rilievi di rito e delle indagini in corso.