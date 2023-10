Terrorismo a Bruxelles, Pedicini (Greens/EFA): 'Europa sia protagonista nei processi di pace'

STRASBURGO - "Quanto sta accadendo in queste ore drammatiche deve richiamare l’Europa alle sue responsabilità, costringendola, oggi più che mai, ad avere un ruolo di primo piano nel promuovere processi di pace in tutto il mondo. La priorità deve essere lavorare per la sicurezza di tutti i popoli, particolarmente adesso che la riesplosione del conflitto in Medioriente rischia di allargarsi su larga scala, mettendo a repentaglio l’incolumità di tutti". Lo dichiara l’europarlamentare del Gruppo Greens/EFA Piernicola Pedicini, a margine dei lavori della sessione plenaria di Strasburgo. - "Quanto sta accadendo in queste ore drammatiche deve richiamare l’Europa alle sue responsabilità, costringendola, oggi più che mai, ad avere un ruolo di primo piano nel promuovere processi di pace in tutto il mondo. La priorità deve essere lavorare per la sicurezza di tutti i popoli, particolarmente adesso che la riesplosione del conflitto in Medioriente rischia di allargarsi su larga scala, mettendo a repentaglio l’incolumità di tutti". Lo dichiara l’europarlamentare del Gruppo Greens/EFA Piernicola Pedicini, a margine dei lavori della sessione plenaria di Strasburgo.





"All’attentato di Bruxelles si risponde mettendo i grandi del mondo attorno a un tavolo, perché si lavori uniti per mettere fine ad ogni conflitto. Un obiettivo per il cui raggiungimento l’Europa può e deve dare un contributo fondamentale, facendosi protagonista e promotrice delle trattative. Alle famiglie delle vittime del brutale agguato di ieri va la mia solidarietà - conclude Pedicini - unita al mio personale impegno affinché l’Europa torni ad essere un luogo sicuro in cui vivere".