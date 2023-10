Tensioni in Medio Oriente: 'Blitz mirati con i tank nel nord di Gaza'

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto "blitz mirati" all'interno del nord della Striscia di Gaza, utilizzando carri armati, come parte dei preparativi per le "prossime fasi dei combattimenti". I soldati sono successivamente usciti dall'area dopo aver completato l'operazione.Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che ci sarà un'invansione di terra a Gaza, sebbene non abbia specificato quando o come avverrà. Netanyahu ritiene che questa sia l'unica via per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi.Da parte sua, il presidente americano Joe Biden ha espresso comprensione per la rabbia di Israele in seguito agli atroci attentati e ha riaffermato il diritto di Israele a difendersi. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di agire "in conformità con le leggi di guerra."La situazione in corso nel conflitto israelo-palestinese è estremamente complessa e continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale. La comunità internazionale segue attentamente gli sviluppi e cerca di promuovere la pace e la stabilità nella regione.