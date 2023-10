Operazione antidroga a Siracusa: arrestato 31enne

SIRACUSA - I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno arrestato un uomo di 31 anni del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di marijuana suddivisa in 31 dosi, 3 delle quali rinvenute all’interno dei pantaloni indossati dall’uomo e le rimanenti occultate in un barattolo trovato nella camera da letto del 31enne. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio, mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea.