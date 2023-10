Moda, Faliero Sarti e la collaborazione con The New York Public Library



Grande novità nella moda con una delle ultime collaborazioni realizzate dal brand Faliero Sarti. Dal 1949 il brand Faliero Sarti è specializzato nella creazione di sciarpe, rinomate per la loro artigianalità, i materiali utilizzati e i design unici.





Tutte le sciarpe sono realizzate con pregiati filati naturali come cashmere, seta, lana e lino. Queste sono spesso realizzate con pattern, stampe e texture intricate, rendendole ambiti accessori di moda.

Nel corso degli anni, Faliero Sarti ha portato a termini diverse collaborazioni, contribuendo alla creazione di collezioni esclusive grazie alla loro competenza nella progettazione tessile.

Tra queste, per la collezione Autunno Inverno 2024 Monica Sarti, ha avuto il piacere di esplorare gli archivi della The New York Public Library: la terza più grande biblioteca pubblica americana che ha messo a sua completa disposizione l'intera storia fotografica del nuovo mondo dandole la possibilità̀ di esplorare ogni sua immagine fotografica digitale.

Il desiderio di viaggiare e di essere cittadini del mondo è sempre stato un desiderio intrinseco nelle collezioni di Monica Sarti. La Grande Mela, New York, la città più̀ cosmopolita ed energica al mondo diventa una cartolina storica dai toni seppia, bianchi e neri. Evocativa di momenti e luoghi ormai diventati storici nel tempo su cui disegnare, colorare con geometrie sempre diverse e colori vivi e forti per una nuova lettura del passato.