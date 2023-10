I Poeti del Quartiere, uscito il nuovo album dal titolo 'MegaHertz'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "MegaHertz", il terzo album della crew rap barese "I Poeti del quartiere". Una nuova autoproduzione che miscela il rap con le sonorità synth-pop. Una combinazione innovativa che si accompagna a testi come sempre impegnati nel sociale. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in vinile in edizione limitata. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "MegaHertz", il terzo album della crew rap barese "I Poeti del quartiere". Una nuova autoproduzione che miscela il rap con le sonorità synth-pop. Una combinazione innovativa che si accompagna a testi come sempre impegnati nel sociale. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in vinile in edizione limitata.





Un rap maturo quello dei Poeti del Quartiere, attivi dal 1992, che affrontano nelle 10 tracce dell’LP i più svariati temi con uno sguardo concreto e disilluso: dall’uso sconsiderato della tecnologia nella nostra società alle mille paure del nostro tempo, dalla disabilità alla detenzione, dall’immigrazione al rapporto uomo-donna.

"Il MegaHertz in elettronica indica la frequenza, la velocità con la quale un evento si ripete. Proprio per questo l’abbiamo trovata la giusta metafora per un disco in cui raccontiamo quanto veloce il mondo stia correndo" spiega il gruppo "Esplora temi importanti, come le esperienze delle persone disabili e delle loro famiglie in 'Graditi sorrisi', le sfide dei migranti nel Mediterraneo in 'Una gioia infinita' e le ingiustizie nel sistema carcerario in 'Panta rei'. L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico su queste questioni e provare a farlo fermare a riflettere su ciò che ci circonda".

Questa la tracklist: 01. Elettrica bamba, 02. Fobia, 03. Nostalgia, 04. Graditi sorrisi, 05. Panta rei, 06. Pop Populista, 07. Divide et impera, 08. Corsia di sorpasso, 09. Gioia infinita, 10. Testa e anima.

Per quel che riguarda "I Poeti del Quartiere", nascono a Bari nel 1992 dall'incontro di 5 giovani rapper baresi: Lesplosivo, Panico, Lesto, Damaxx e Cipresso. Negli anni seguenti conducono "Massimo Rispetto", il primo programma rap pugliese dedicato al rap italiano ed al fenomeno delle posse. Il gruppo esordisce nel 1997 con il singolo "Non ti puoi mettere" che viene inserito nella compilation rap "D'Abbuso" sotto l'etichetta Parcheggio Abusivo Trasmissioni Hardcore, cominciando così una intensa attività di live, distinguendosi tra i primi gruppi rap della scena pugliese. Nel 1998 il quintetto pubblica il suo EP d'esordio "S.E.I" autoprodotto con i beat de Lesplosivo. Nel 1999 il gruppo pubblica il suo primo album "Niente da perdere". Il disco ottiene un buon riscontro in termini di critica e vendite. Nel 2008 esce il secondo album "Tornati con le nuove storie". Anche questa volta é un LP autoprodotto che vede la partecipazione di diversi artisti della scena rap nazionale tra cui spiccano Quilo degli Sarazza, la Fossa e Gianluca "Foster" Damiani. "MegaHertz" è il terzo album del gruppo. Una nuova autoproduzione che miscela il rap con le sonorità synth-pop. Una combinazione innovativa che si accompagna a testi come sempre impegnati nel sociale.