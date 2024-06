Ursula von der Leyen: la corsa al secondo mandato

BRUXELLES - Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione Europea, rimane la principale candidata per un secondo mandato, ma la partita per i posti di vertice delle istituzioni europee potrebbe riservare delle sorprese. La discussione si prevede estesa anche agli incarichi più importanti nel prossimo esecutivo europeo.Oggi, i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell'Unione Europea si riuniscono per una cena informale, organizzata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'incontro mira a discutere chi dovrà ricoprire i posti di vertice delle istituzioni europee, tra cui la presidenza della Commissione, del Consiglio europeo, del Parlamento e il ruolo di Alto rappresentante per gli Affari esteri. La decisione formale è attesa nel Consiglio europeo del 27 e 28 giugno.Si iniziano a delineare possibili scenari e candidature. Molti esprimono un sostegno più o meno esplicito per la riconferma di Ursula von der Leyen. Tra i nomi emergenti ci sono l'ex premier socialista portoghese Antonio Costa per la carica di presidente del Consiglio Europeo e la premier estone Kaja Kallas come Alto rappresentante UE. Anche l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, avanza richieste per aumentare il proprio peso a Bruxelles, mentre i Paesi dell'Est, in particolare la Polonia, cercano il riconoscimento del loro ruolo.Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz desiderano concludere le nomine rapidamente, confidando in una risoluzione entro fine mese. Tuttavia, non si può escludere che emergano ostacoli, ritardando l'accordo fino alle elezioni in Francia del 30 giugno.Nel pomeriggio, si è svolto un incontro di circa un'ora tra la premier italiana Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban all'hotel Amigo. "È andato bene, va sempre bene con l'Italia," ha dichiarato Orban. Sul tema delle nomine comunitarie e in particolare su Ursula von der Leyen, Orban ha commentato: "La situazione è fluida in questo momento."Nonostante i rumors suggeriscano quasi certa la rielezione di von der Leyen e di Roberta Metsola alla presidenza dell'Europarlamento per un altro mandato di due anni e mezzo, le certezze diminuiscono quando si parla di Costa e Kallas. Sembra che alcuni leader europei stiano mantenendo riservate le loro strategie, pronte per essere giocate durante la cena di domani.