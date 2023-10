Grave overdose di hashish per un bambino di 15 mesi: indagini in corso

ROMA - Una tragedia si è verificata quando un bambino di soli 15 mesi è stato ricoverato in condizioni critiche presso il reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico Gemelli a causa di un'overdose di hashish. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe ingerito accidentalmente un pezzetto di hashish, mettendo a rischio la sua vita.L'incidente è avvenuto nella città di Frosinone, dove il bambino è stato portato in ospedale dai suoi genitori in condizioni disperate. Tuttavia, i genitori non sono stati in grado di fornire spiegazioni chiare su come il bambino sia venuto a contatto con la sostanza stupefacente.Dopo il primo soccorso ricevuto al Fabrizio Spaziani di Frosinone, il bambino è stato immediatamente trasferito al policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure intensive. La sua vita è in grave pericolo.Sulle circostanze di questo tragico episodio sta indagando la polizia, che cercherà di stabilire come il bambino abbia avuto accesso all'hashish e se ci siano eventuali responsabilità da parte di terzi. Nel frattempo, gli assistenti sociali del Comune sono stati inviati presso la casa dei genitori per valutare le condizioni in cui il bambino viveva e determinare se la sostanza sia stata ingerita proprio in quella dimora.Si tratta di un caso estremamente delicato che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere del bambino, oltre a sollecitare un'indagine approfondita per comprendere le circostanze di questa tragica overdose di hashish.