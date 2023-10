Consiglio dei Ministri approva una manovra da 24 miliardi di euro

ROMA - Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un disegno di legge di bilancio da 24 miliardi di euro, come annunciato dalla Premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa. Questa manovra, denominata Manovra 2024, è stata elaborata in un tempo record, evidenziando l'unità di vedute all'interno del Consiglio dei Ministri e della maggioranza che supporta il governo.Il bilancio complessivo di 24 miliardi di euro è il risultato di 16 miliardi di extragettito e di tagli alle spese. La Premier Meloni ha sottolineato la serietà e la realistica natura di questa manovra, sottolineando l'obiettivo di concentrare le risorse su priorità importanti in linea con la visione del governo sin dall'inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso che l'Italia affronta.La situazione economica è complicata, con previsioni di circa 13 miliardi di euro in maggiori interessi sul debito nel 2024 dovuti a decisioni della Banca Centrale Europea (BCE), oltre a circa 20 miliardi di euro relativi ai cosiddetti "superbonus". Questi fattori sono significativi all'interno del bilancio di bilancio.La Premier ha chiarito che le risorse limitate saranno concentrate su coloro che ne hanno più bisogno. Un'iniziativa chiave in questo senso è un taglio del "cuneo fiscale" di 6 punti per chi ha redditi fino a 35.000 euro e di 7 punti per chi guadagna fino a 25.000 euro. Questo taglio del cuneo fiscale dovrebbe tradursi in un aumento medio di circa 100 euro al mese nelle buste paga di circa 14 milioni di cittadini italiani.La manovra prevede anche significativi investimenti nei contratti pubblici, con oltre 7 miliardi di euro a disposizione, di cui più di 2 miliardi destinati al settore sanitario. Inoltre, sono previsti 3 miliardi di euro aggiuntivi per il sistema sanitario, con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa e sostenere il personale medico e infermieristico attraverso la detassazione degli straordinari.Alcune importanti riforme previdenziali sono state annunciate, inclusa l'eliminazione del vincolo che impone ai contribuenti che sono nel sistema previdenziale contributivo di andare in pensione solo se l'importo della loro pensione è inferiore all'1,5 volte la pensione sociale.Infine, tra le misure chiave, c'è una nuova struttura di Irpef a tre aliquote per il 2024, con una revisione delle detrazioni per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. La manovra prevede anche incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, con una deduzione per le aziende che assumono personale in questa modalità, in particolare giovani, donne e precedenti beneficiari del reddito di cittadinanza.Complessivamente, questa manovra di bilancio rappresenta un tentativo di affrontare le sfide economiche dell'Italia in modo responsabile, concentrando le risorse su settori chiave e su chi ne ha più bisogno. Sarà interessante vedere come verrà accolta dal Parlamento e dalla popolazione italiana.