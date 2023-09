Un dolce italiano omaggia la Ryder Cup, sarà presentato dal pasticcere Federico Prodon

Photo credits: fonte ufficio stampa Passionfruit Hub

Federico Prodon mette a segno un altro colpo nella sua carriera professionale. In occasione della 44esima edizione della Ryder Cup, la prima in Italia, Prodon realizzerà in esclusiva il dolce per la cena di gala del 27 settembre alle Terme di Caracalla. Federico Prodon mette a segno un altro colpo nella sua carriera professionale. In occasione della 44esima edizione della Ryder Cup, la prima in Italia, Prodon realizzerà in esclusiva il dolce per la cena di gala del 27 settembre alle Terme di Caracalla.





La Capitale, infatti, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 ospiterà, presso il Marco Simone Golf & Country Club, la celeberrima competizione internazionale di golf tra Europa e Stati Uniti che vedrà scendere in campo i golfisti più forti al mondo. Altrettanto atteso All Star Match, la sfida delle celebrità di tutto il mondo appassionate di golf che si affronteranno il 27 settembre.

A celebrare in dolcezza la Ryder Cup ci penserà Federico Prodon. Nella bellissima cornice delle Terme di Caracalla, mercoledì 27 settembre, nel corso della serata istituzionale, alla presenza di oltre 1000 ospiti, verrà servito il dolce Hole in One. Ispirandosi al famoso colpo, sogno ambito da tutti i golfisti, il pasticcere Prodon presenterà un dessert dalla forma e dalla dimensione reale di una pallina da golf su un green.

Non è nuovo agli eventi sportivi Prodon, nel 2019 aveva partecipato agli Internazionali di Tennis con il dessert Match Ball e ora prende parte alla prima edizione italiana della Ryder Cup con un suo dessert: “È per me un onore partecipare alla Ryder Cup: è una grande evento internazionale e un‘opportunità unica che mi stimola nello sviluppo continuo di una pasticceria italiana di qualità” dichiara Federico.





Hole in one: un'esplosione di sapori in un colpo solo





È una combinazione vincente di sapori che esplodono in bocca in un colpo solo. Hole in one è composto da una base di cremoso al passion e mango, una terra al lime che riprende il colore del green e una pallina bianca realizzata con una camicia di cioccolato alla vaniglia.

La pallina all'interno ha una metà di cremoso al cocco e un'altra metà è composta da una dadolata di mango fresco con un gel di mango e passion. Il dolce di Prodon pensato per la Ryder Cup racchiude tante strutture diverse: la croccantezza della terra, la cremosità del passion e mango, l'acidità del gel e la cremosità del cocco: il tutto in un colpo solo. "Con il cucchiaio si può ‘raschiare la terra' e poi mordere la pallina e perdersi in un tripudio di freschezza. Ho pensato che a fine pasto ci volesse un dolce rappresentativo alla vista e coinvolgente al palato ma non eccessivamente dolce" aggiunge il pasticcere, che nella creazione dei suoi dolci tende a ridurre al massimo gli zuccheri, evitare l'uso di aromi chimici e utilizzare le migliori materie prime.