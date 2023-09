Sparatorie mortali a Rotterdam: uccise diverse persone

twitter

ROTTERDAM - Questa pomeriggio, nella città olandese di Rotterdam, si sono verificate sparatorie che hanno causato la morte di diverse persone. I dettagli esatti sul numero di vittime non sono stati ancora specificati dalla polizia locale, che ha dichiarato: "Diverse persone sono state uccise oggi nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam". Prima di divulgare ulteriori informazioni, le autorità stanno cercando di informare i parenti e i familiari delle vittime. Alcuni media hanno riferito anche di almeno tre persone ferite nell'incidente.Un uomo di 32 anni è stato arrestato sull'eliporto dell'ospedale universitario Erasmus in seguito alle sparatorie e a due incendi dolosi che sarebbero stati appiccati dal sospettato. La polizia olandese non ha fornito dettagli aggiuntivi sul sospettato, ma sta investigando sul suo ruolo nelle sparatorie. Attualmente, non si sta cercando nessun altro individuo collegato agli eventi.Le sparatorie sono avvenute in due diverse location: la prima si è verificata in una casa a Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaven, dove si è sviluppato anche un incendio. Due persone sono rimaste ferite e una è deceduta nell'incidente. Successivamente, l'aggressore avrebbe aperto il fuoco in un'aula dell'Università Erasmus, causando la morte di una persona all'interno dell'aula magna. Infine, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'Erasmus Medical Center, dove avrebbe appiccato un secondo incendio.La polizia ha confermato che l'individuo ha agito da solo, ed è stato descritto da testimoni come alto, con capelli neri, uno zaino e indossava cuffie. La situazione ha creato caos nell'ospedale, con lo staff e gli studenti evacuati dalle aule.Questa tragica serie di eventi ha scosso Rotterdam e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella città. La polizia continua ad investigare per comprendere appieno le circostanze delle sparatorie e gli eventuali motivi dietro questi tragici incidenti.