Roma, controlli Cc: in poche ore 7 arresti e 6 denunce

ROMA - Nelle ultime ore, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio nella Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 7 persone e ne hanno denunciato altre 6.In manette sono finiti un cittadino peruviano per furto di capi di abbigliamento da un esercizio commerciale all’interno della Galleria Forum Termini e sei cittadini – 3 italiani e 3 stranieri – per reati inerenti agli stupefacenti, perché sorpresi, in diversi interventi, a spacciare dosi di droga nel cuore del quartiere Trastevere, tra ponte Sisto e piazza Trilussa, fulcro della movida romana. Denunciate altre 3 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno anche sequestrato 30 g di cocaina, 25 g di hashish, 12 flaconi di metadone e 250 euro in contanti.I Carabinieri hanno poi denunciato un 48enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri e un 36enne romano per la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Zagarolo, emesso a suo carico per reati inerenti agli stupefacenti e per guida senza patente poiché revocata.I Carabinieri del Gruppo di Roma, invece, unitamente ai colleghi del Gruppo Tutela Salute e Gruppo Tutela Lavoro, hanno denunciato un 43enne del Bangladesh, titolare di un minimarket in via Gioberti, per aver installato un impianto di video-sorveglianza all’interno del locale senza le prescritte autorizzazioni. L’uomo è stato anche sanzionato per oltre 5000 euro, per la mancata elaborazione del documento valutazione rischi, per la mancata sorveglianza sanitaria per il lavoratore assunto e per non aver fornito adeguata formazione al lavoratore presente.Sanzionati anche i titolari di 5 attività commerciali per un totale di oltre 15.000 euro. Si tratta di un bar in via Principe Eugenio, per la mancanza dell’attestato HACCP; una tavola calda in piazza dei Cinquecento, per 3.000 euro, per la mancanza dell’attestato HACCP e per deposito di derrate alimentari non conforme; una pizzeria per mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e tracciabilità; una pescheria e una pizzeria in zona Trilussa per mancati adempimenti sulle procedure autocontrollo HACCP. Sequestrati 30 kg di prodotti alimentari non idonei alla vendita.I Carabinieri, nel corso di tutte le attività, hanno identificato 224 persone ed eseguito verifiche su 97 veicoli.Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.