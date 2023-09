Quattro medaglie per Rocca Toscana Formaggi al Mondial du Fromage et des Produits Laitiers. L’azienda aretina è stata protagonista della sesta edizione della manifestazione ospitata nella città francese di Tours dove si è svolta una competizione internazionale volta a individuare e a valorizzare i migliori formaggi del pianeta. Il Mondial du Fromage ha proposto un confronto tra circa millecinquecento prodotti e, in questo contesto d’eccezione, Rocca Toscana Formaggi ha meritato riconoscimenti con ognuno dei quattro pecorini con cui ha gareggiato, ottenendo due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo. Quattro medaglie per Rocca Toscana Formaggi al Mondial du Fromage et des Produits Laitiers. L’azienda aretina è stata protagonista della sesta edizione della manifestazione ospitata nella città francese di Tours dove si è svolta una competizione internazionale volta a individuare e a valorizzare i migliori formaggi del pianeta. Il Mondial du Fromage ha proposto un confronto tra circa millecinquecento prodotti e, in questo contesto d’eccezione, Rocca Toscana Formaggi ha meritato riconoscimenti con ognuno dei quattro pecorini con cui ha gareggiato, ottenendo due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo.





Il bilancio complessivo ha infatti registrato due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo, con la giuria che ha ribadito l'alta qualità produttiva della realtà con sede ad Arezzo e con caseificio a Roccastrada che è impegnata a tramandare la tradizione casearia italiana verso il futuro attraverso la costante ricerca di nuovi sapori e gli investimenti in innovazione tecnologica.

I riconoscimenti più importanti sono stati assegnati al pecorino stagionato con tartufo "Il Piacere" e al pecorino stagionato in fosse arenarie "L'Ambra di Talamello" che hanno ottenuto l'argento. Questo doppio premio testimonia le capacità e l'attenzione di Rocca Toscana Formaggi per ogni fase della filiera produttiva del formaggio che parte dalla selezione delle materie prime e che arriva fino alla stagionatura dove, attivando naturali processi di maturazione per un periodo più o meno lungo a seconda delle caratteristiche ricercate, vengono determinati il gusto, il sapore e la consistenza delle singole specialità. Il Mondial du Fromage et des Produits Laitiers ha regalato ulteriori soddisfazioni con i due bronzi conferiti al pecorino stagionato in grotta "Il Petroso" e al pecorino stagionato con rosmarino "Il Ricordo" che configura una delle più recenti novità di un ricco catalogo che spazia tra i classici della tradizione, gli affinati, gli aromatizzati e i biologici. Questi riconoscimenti danno seguito ai quattro premi ottenuti nel 2022 ai World Cheese Awards, andando così a confermare l'azienda guidata dalla famiglia Canti tra le testimonial di qualità del settore caseario mondiale.

«Il Mondial du Fromage et des Produits Laitiers – spiega Giancarlo Canti, fondatore e titolare di Rocca Toscana Formaggi – ha fornito una nuova testimonianza di livello internazionale dell'assoluta qualità del nostro lavoro. La nostra volontà è di portare sulle tavole l'eccellenza della tradizione casearia toscana declinata in una chiave contemporanea tra nuovi sapori e nuovi abbinamenti come testimoniato da "Il Ricordo" e da "Il Piacere", e allo stesso tempo di tramandare le antiche tecniche di stagionatura espresse da "L'Ambra di Talamello" e da "Il Petroso". Ogni forma, infatti, nasce con l'obiettivo di esprimere una storia, un territorio, una passione, un'arte di "fare il formaggio" e una filiera che vogliamo raccontare in Italia e nel mondo».