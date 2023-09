La botta di Dimarco regala all'Inter una vittoria preziosa e la leadership solitaria in Serie A

Inter fb





L'Inter attacca in particolar modo della corsia sinistra, ma Lautaro e Thuram mancano la zampata vincente. La retroguardia empolese comunque riesce a tamponare le azioni nerazzurre. Nel secondo tempo poi il missile terra-aria di Dimarco dopo gli sviluppi di un corner è fantastico. Successivamente Thuram sfiora il raddoppio.





L'Inter gestisce la partita per lunghi tratti, mentre l'Empoli impegna Sommer dal calcio di punizione di Ranocchia e Baldanzi. Inzaghi mette mano alla panchina: inserisce Barella, Sanchez e Arnautovic che prima del novantesimo è costretto ad abbandonare per infortunio. L'Inter incassa altri tre punti meritatamente; l'Empoli resta ancora a fondo classifica a zero punti.

La botta di Dimarco porta l'Inter a punteggio pieno e stacca il Milan. La rete dell'interista all'inizio del secondo tempo decide la trasferta ad Empoli. Al Castellani i nerazzurri schierano Frattesi per Barella e Pavard in difesa con Bastoni e Acerbi. Gli ospiti sono padroni del campo fin dai primi minuti di gara e si rendono pericolosi dai tiri dal limite soprattutto con Calahnoglu. L'Empoli tarda a pressare il centrocampo avversario, ma Sommer deve solo controllare la porta.