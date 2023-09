Il Consiglio dei Ministri approva misure di sostegno per le famiglie per un totale di 1,3 miliardi

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha annunciato l'approvazione di significative misure di intervento volte a sostenere le famiglie italiane con un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro. Queste decisioni hanno lo scopo di alleviare i costi delle bollette energetiche, dei trasporti e di fornire incentivi per l'acquisto di carburante, mentre introducono importanti novità, tra cui un condono per gli scontrini fiscali.Il Decreto Legge, denominato "proroga e rafforzamento delle misure contro il caro bollette e caro energia per le famiglie," è stato approvato all'unanimità dall'esecutivo e mira a mitigare l'impatto del caro energia sulla vita quotidiana delle famiglie italiane. Queste misure includono anche il "sostegno alle famiglie per i trasporti" e l'"estensione della carta 'Dedicata a te' per acquistare carburante e rifinanziamento del bonus Tpl."Un punto significativo introdotto dal decreto riguarda il condono per gli scontrini fiscali. Secondo fonti di governo, questa norma è stata progettata per evitare la chiusura di oltre 50.000 piccoli esercizi commerciali. Coloro che effettuano il ravvedimento operoso e pagano le somme dovute saranno esentati dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza. Questa misura mira a sostenere le piccole imprese e i commercianti colpiti dalle difficoltà economiche.Le misure annunciate sono un segno dell'impegno del governo italiano nel cercare soluzioni per alleviare le pressioni finanziarie sulle famiglie e sostenere l'economia locale. L'attuazione di queste misure mira anche a garantire una maggiore stabilità finanziaria nel contesto di incertezze economiche globali e fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.Queste decisioni rappresentano una risposta importante alle sfide economiche e sociali che le famiglie italiane affrontano attualmente, cercando di alleviare il peso dei costi energetici e di fornire un sollievo alle imprese locali. La loro efficacia e attuazione saranno monitorate da vicino nelle prossime settimane e mesi.