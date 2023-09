Firenze, a novembre in anteprima assoluta al 64esimo Festival dei Popoli il film 'Kissing Gorbaciov'

FIRENZE - Arriva sul grande schermo "Kissing Gorbaciov", il nuovo progetto firmato dalla casa di produzione indipendente SMK Factory, per la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, in collaborazione con AAMOD – Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. - Arriva sul grande schermo "Kissing Gorbaciov", il nuovo progetto firmato dalla casa di produzione indipendente SMK Factory, per la regia di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, in collaborazione con AAMOD – Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.





In anteprima assoluta al 64esimo Festival dei Popoli (Firenze, 4-12 novembre), Kissing Gorbaciov da fine novembre inizierà il suo viaggio nei cinema di tutta Italia distribuito da OpenDDB.

Tutto inizia nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento. Qui per la prima volta dei gruppi rock sovietici si esibiscono oltre cortina in quello che la critica musicale ha definito "il primo sbarco ufficiale della nuova armata musicale russa". Gorbaciov era stato eletto nel marzo dell'85 come presidente del PCUS e, all’alba della prossima caduta del muro di Berlino, ci si trovava in un momento in cui, sia la Storia che le storie di chi era sul palco, stavano cambiando per sempre.

Nasce così il progetto "Idi di Marzo": saranno sei le band sovietiche ad arrivare in Salento per una due giorni di concerti il 23 e 24 Luglio del 1988. Ma il concerto di Melpignano sarà solo un antipasto di quanto sarebbe accaduto da lì a pochi mesi, quando una folta delegazione formata dalle band CCCP - Fedeli alla Linea, Litfiba, RATS, Mista & Missis, i giornalisti Alba Solaro, Gino Castaldo, Francesco Costantini e gli organizzatori Sergio Blasi e Antonio Princigalli, si reca all'aeroporto di Roma per imbarcarsi su un pericolante Aereoflot e raggiungere l'Unione Sovietica per una settimana di concerti tra Mosca e Leningrado.

Kissing Gorbaciov ripercorre questa storia avvenuta in un momento di smottamenti epocali, che pochissimi conoscono e di cui esistono rarissime testimonianze d'archivio.

Attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti, i racconti, gli archivi inediti ed esclusivi e la ricostruzione di quegli incredibili giorni, il documentario copre più di 3.500 km tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca, per scoprire l’incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi, fino ad allora divisi, attraverso una lingua che non ha bisogno di interpreti: la musica, la forza del rock, il linguaggio del punk.





INFORMAZIONI

Kissing Gorbaciov

Киссинг Горбациов

Regia Andrea Paco Mariani, Luigi D’Alife

Soggetto e Sceneggiatura Andrea Paco Mariani, Luigi D’Alife e Roberto Zinzi

Fotografia Salvo Lucchese, Nicola Zambelli

Montaggio Roberto Zinzi

Produzione Esecutiva Marta Melina, Silvia Veronesi

Sound Design e colonna sonora originale Claudio Cadei

Con le musiche dei CCCP – Fedeli alla Linea

Con la partecipazione di: CCCP - Fedeli alla linea, Sergio Blasi, Antonio Princigalli, Gino Castaldo, Alba Solaro, Francesco Costantini, Artemij Troickij, RATS, Mista & Missis

Una produzione SMK Factory

In collaborazione con AAMOOD Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico

Con il sostegno di oltre 600 co-produttori

con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, il patrocinio del Comune di Melpignano ed il patrocinio e supporto logistico di Apulia Film Commission.

Con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo