Tv, lunedì 21 agosto su Rai 3 nuovo appuntamento con 'Il Fattore Umano'

Nuovo appuntamento con "Il Fattore Umano", il programma di Rai 3 che fa da fact-checking per monitorare quanto i diritti umani siano realmente rispettati nei paesi del mondo. Reportage dal Brasile nella puntata dal titolo "La foresta ferita", di Serena Del Prete e Fabio Colazzo, in onda lunedì 21 agosto, alle 23.15 su Rai 3.





Negli ultimi anni, lo Stato del Roraima, nel nord del Brasile, è stato invaso illegalmente da migliaia di garimpeiros, i cercatori d’oro, tristemente noti in questa parte della Foresta Amazzonica a causa della violenza e della distruzione arrecate nel territorio indigeno degli Yanomami, un popolo che vive organizzato in diverse comunità in totale connessione con il mondo della Foresta.

Il governo di Jair Bolsonaro, in carica dal 1° gennaio 2019 alla fine del 2022, ha promosso e incoraggiato l’attività illegale di estrazione dell’oro, che, soprattutto a causa dell’utilizzo del mercurio, ha avvelenato vaste aree fluviali e forestali, privando gli Yanomami di cibo fondamentale per la sopravvivenza e causando la diffusione di malattie e morte.

Un rapporto pubblicato nel maggio scorso da Unicef e dalla Fondazione Flocruz rivela che 8 bambini Yanomami su 10 sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione. Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula Da Silva ha fatto visita all’inizio del 2023 alla popolazione Yanomami e ha accusato Bolsonaro di aver causato una catastrofe umanitaria mentre il ministro della Giustizia ha ordinato l’apertura di un’inchiesta per genocidio. Nel frattempo, ha annunciato una vasta operazione di allontanamento dei garimperos dal territorio e lo sgombero dei loro insediamenti, inviando forze speciali di polizia a protezione della popolazione indigena e della foresta.

La Foresta Ferita è il racconto di uomini e donne che condividono l’emergenza del popolo Yanomami: leader indigeni, operatori sanitari, ONG e attivisti per i diritti umani che hanno a cuore la sopravvivenza di questo popolo. Molti indigeni, infatti, si sono riversati a Boa Vista, una metropoli che diventa un luogo pericoloso e inospitale per chi conosce solo la foresta. Molti di loro rimangono intrappolati in un limbo di assistenza e di lunghe attese prima di poter ritornare nelle loro comunità.

Il culmine della protesta dei popoli indigeni del Roraima si è raggiunto nell’aprile scorso quando in centinaia hanno protestato contro il business delle estrazioni illegali a Boa Vista. Lo hanno fatto sotto la statua del garimpeiro, simbolo della città la cui economia è trainata ormai da anni, da queste attività illecite.

La voce narrante è quella di Carlo Zacquini, un missionario che dagli anni Sessanta opera nell’Amazzonia brasiliana. E’ stato uno dei primi a entrare in contatto con la popolazione indigena degli Yanomami.

Il Fattore Umano è un format di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello, con la collaborazione di Elisabetta Camilleri e di Antonella Palmieri per la regia di Luigi Montebello. Musiche originali di Filippo Manni e Massimo Perin, progetto grafico di William Di Paolo.