Padova, assiste alla truffa dello specchietto e chiama i carabinieri

Nell’immediatezza la centrale operativa dei carabinieri dirama le ricerche di una Golf bianca con gli autori della truffa a bordo che poco dopo si materializza davanti alla gazzella della Radiomobile di Cittadella che era in zona e da li inizia un rocambolesco inseguimento che si protrae per circa 20 km. quando con la collaborazione di altre pattuglie allertate tra cui quella della stazione di Scorzè viene bloccata in quel comune.





La coppia, una ragazza ed un ragazzo entrambi 21enni residenti a Noto, di origine nomade, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso ancora della somma di 55,00 euro, denaro consegnato dalla vittima che nel frattempo si era recata in caserma a formalizzare la denuncia. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà all’A.G. veneziana e dovranno rispondere dei reati di truffa in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

PADOVA - Assiste in diretta alla truffa dello specchietto, chiama i Carabinieri che li acciuffano. Un esercente di Massanzago sentito il trambusto davanti al suo locale, esce in strada e vede una donna anziana che consegna dei soldi ad un ragazzo, che frettolosamente risale in auto e si allontana. Pensando che fosse il nipote della signora, rientra nel locale, ma l’anziana subito dopo lo avvisa di essere stata truffata e chiama subito il 112.