Luciano Spalletti è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio

ROMA - L'attesa è terminata, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Luciano Spalletti come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'accordo tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e l'allenatore toscano è stato siglato, e Spalletti inizierà il suo incarico a partire dal 1 settembre 2023.Questo annuncio giunge in seguito alle dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico il 13 agosto. La scelta del nuovo allenatore è avvenuta in tempi rapidi, poiché a settembre la Nazionale Italiana avrà due partite cruciali per la qualificazione a Euro 2024.Luciano Spalletti è una figura di spicco nel mondo del calcio italiano. Dopo essersi separato dal Napoli, dove ha guidato la squadra alla vittoria dello scudetto, prende ora in mano le redini della Nazionale. Il suo contratto si estenderà fino al Mondiale del 2026.Il presidente Gabriele Gravina ha accolto con entusiasmo la nomina di Spalletti, dichiarando: "Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi."La presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo Commissario Tecnico avverrà durante il raduno della Nazionale Italiana, previsto nei primi giorni di settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.Gli occhi degli appassionati di calcio in Italia ora sono puntati su questa nuova era guidata da Luciano Spalletti, con l'auspicio che porterà ulteriori successi e soddisfazioni per la Nazionale Azzurra.