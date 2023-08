Covid in aumento: Walter Ricciardi sottolinea l’importanza di mantenere la guardia alta

ROMA - I dati aggiornati riguardanti l'andamento del Covid-19 rappresentano una conferma della circolazione del virus e richiedono un approccio cauto e preparativo per la stagione fredda in arrivo. Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, ha commentato il bollettino settimanale del Ministero della Salute, che evidenzia un trend in crescita per i casi e i decessi legati al virus.Secondo Ricciardi, non solo non è il momento di abbassare la guardia, ma è cruciale prepararsi per l'arrivo della stagione fredda, che porterà un aumento ulteriore nella circolazione del virus, insieme ad altri virus respiratori.Nell'ultimo bollettino settimanale, che copre il periodo dal 4 al 10 agosto, si è registrato un aumento leggero nei nuovi casi di Covid-19. Sono stati segnalati 6.056 nuovi casi, un aumento del 5,7% rispetto ai 5.732 casi registrati nei sette giorni precedenti.Un aspetto preoccupante è rappresentato dal numero dei decessi, che è aumentato del 58,5% rispetto alla settimana precedente. Nel periodo in esame sono stati riportati 65 decessi, rispetto ai 41 della settimana precedente.Il tasso di positività, che indica la percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati, è anch'esso in crescita. È passato dal 4,1% della settimana dal 28 luglio al 3 agosto al 5,2% nella settimana successiva, con un aumento di 1,1 punti percentuali.Ricciardi sottolinea anche la diminuzione dei test eseguiti nell'ultima settimana, che è calata del 16,45% rispetto ai sette giorni precedenti. Questo calo potrebbe influenzare la capacità di monitorare e contenere la diffusione del virus.In sintesi, mentre i dati riflettono un aumento nei casi e nei decessi legati al Covid-19, l'invito di Walter Ricciardi è a rimanere vigili, a mantenere le precauzioni e a prepararsi per la possibile sfida che la stagione fredda potrebbe portare, quando la circolazione del virus è prevista aumentare ulteriormente.