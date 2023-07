Tragedia stradale a Rho: uomo di 35 anni perde la vita in un incidente notturno

RHO - Nella scorsa notte, una tragedia ha colpito Rho, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'auto dell'uomo, una Bmw X5, ha prima urtato contro un new jersey in cemento e poi si è capovolta nel canale scolmatore dell'Olona, nel tratto di via Ghisolfa.Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma sembra che l'uomo abbia perso il controllo del veicolo. Subito dopo l'impatto, il sistema di allarme dell'auto ha inviato un segnale di Sos alla centrale operativa del 118, ma purtroppo, a causa delle difficoltà nel trovare il veicolo durante la notte, l'ambulanza inviata ha dovuto tornare indietro, archiviando la richiesta di soccorso come una chiamata a vuoto.L'auto è rimasta nell'acqua per tutta la notte senza che nessuno si accorgesse dell'incidente, poiché la zona era isolata e buia. Solo il giorno dopo, un runner che stava passando lungo la sponda dell'Olona ha scoperto la vettura capovolta e ha allertato le autorità.Il recupero dell'auto è stato complesso e il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per diverse ore. Sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte della morte del 35enne, che potrebbe essere avvenuta a causa dell'urto violento o dell'annegamento nei 20 centimetri d'acqua presenti nel canale in quei giorni. Un tragico evento che ha lasciato la comunità locale sgomenta e in lutto.