San Giuliano Terme, arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni personali a P.U

PISA - La notte del 29 giugno scorso una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta a seguito di richiesta da parte dei gestori nel Comune di San Giuliano Terme (PI) in largo Percy Bysshe Shelley al civ. 26 presso il circolo ARCI, per la presenza di un soggetto in stato di agitazione che dava in escandescenza rovesciando i tavoli, bottiglie e bicchieri ed aggredendo sia i gestori che i clienti. Sul posto alla vista degli operatori di polizia, il soggetto esagitato ha rifiutato di fornire le generalità, ha sputato a più riprese nei loro confronti iniziando a spingerli, a offenderli e a colpirli violentemente con calci alla schiena e agli arti. Si è reso necessario l’arrivo di un secondo equipaggio per avere ragione dell’uomo, un 55enne nato a Pisa e residente a Lucca, ma dimorante a S. Giuliano Terme, con precedenti specifici, che è stato alfine tratto in arresto per resistenza a P.U., oltraggio e lesioni personali a P.U. Si è reso necessario anche l’intervento di un’ ambulanza con medico a bordo per le cure all’ uomo, mentre i poliziotti aggrediti si sono visti costretti a recarsi al Pronto soccorso per i colpi rimediati. L’ uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura e stamani è stato scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha aggiornato il processo ed applicato all’ uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Pisa con permanenza notturna presso la propria abitazione. Nei suoi confronti il Questore ha emesso, visti i significativi precedenti specifici, la misura di prevenzione del Daspo Willy, che vieta al medesimo di accedere ovvero sostare nei pressi dei locali pubblici del comune di San Giuliano Terme per 2 anni.