Salerno, esce di casa e scompare: continuano le ricerche della 23enne Brenda Cuomo

Al momento non viene tralasciata o esclusa nessuna pista. Le indagini, dopo la denuncia, sono passate ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. I militari stanno sentendo in queste ore amici e parenti e stanno visionando le telecamere della zona, fino agli svincoli autostradali. Il cellulare della giovane è stato ritrovato in casa ed è al vaglio dei militari, mentre non c'è traccia del portafogli con i documenti.





Secondo le prime notizie, non sembra che la 23enne avesse un fidanzato o alcuna storia sentimentale nota ai genitori. L'ultimo contatto con i familiari risale al primo pomeriggio di venerdì quando la giovane ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima. La giovane fa la commessa in un negozio della zona orientale della città.

La 23enne ha avuto l'ultimo contatto telefonico con la madre venerdì alle 14.30. In serata è stata la stessa madre a lanciare l'allarme quando al suo rientro non ha trovato la figlia in casa. Secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, la ragazza non aveva problemi di droga o depressione.