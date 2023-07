Pozzuoli, tentato omicidio in ospedale su guardie giurate

POZZUOLI - Scene di panico stamane al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Alle ore 6:15 Dal pronto soccorso viene dimesso un paziente tossicodipendente, quest’ultimo non torna a casa bensì incomincia a girovagare per l’ospedale distruggendo ogni cosa avesse dinanzi. Vengono allertate le guardie giurate che in pochi minuti lo intercettano davanti alla porta del laboratorio analisi dove voleva accedere con una spranga di ferro in mano.L’uomo, alla vista degli uomini in divisa, alza la spranga di ferro e colpisce le 2 guardie giurate, ad una di esse provoca una ferita lacero-contusa in regione parietale destra quasi uccidendolo sul colpo, poi,suturata dal personale medico con 5 punti. All’altra guardia giurata provoca la frattura del gomito. Allertate le forze dell’ordine che sono giunte sul posto ed hanno raccolto la deposizione di tutti i testimoni dell’accaduto.Per il Dott Giuseppe Alviti Presidente Nazionale ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE "e' l'ora di dire basta e chiede un intervento ad Horas essendo subito ascoltato dalla Premier Giorgia Meloni ,siamo pronti ad ogni forma di protesta anche di assediare Palazzo Chigi se la Meloni non ci ascolta e ci dà le giuste garanzie".