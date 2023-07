Pisa, arrestato per maltrattamenti ed atti persecutori

Il giudice aveva disposto il divieto di contattare la vittima, di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati ed anzi a stare ad almeno 500 metri da tali luoghi. Nonostante ciò, l’uomo ieri sera si è presentato ad una festa in un bagno di Tirrenia, dove c’era anche la sua ex che aveva postato sui social l’evento, probabilmente attirando inconsapevolmente l’ex compagno.





Dopo averla notata, non si era allontanato come disposto dall’ordinanza del giudice ma anzi con la sua presenza l’aveva infastidita. Amici della donna hanno avvisato il 112NUE che tramite la Sala Operativa della Questura ha inviato la pattuglia della Polizia di Stato, che verificata la fondatezza della segnalazione ha rintracciato il maltrattante nei pressi del locale e lo ha tratto in arresto. Questa fattispecie di reato, prevista dall’ art. 387 bis introdotta dalla legge 69/2019 (il c.d. Codice Rosso, emanato a tutela proprio delle vittime di maltrattamenti ed atti persecutori) prevede difatti l’arresto obbligatorio in flagranza.





L’ uomo ha trascorso la notte in Questura, e stamani il PM confermata la fondatezza del provvedimento precautelare adottato dai poliziotti intervenuti ha confermato nei suoi confronti la misura già adottata, addizionando alle contestazioni cui doveva già rispondere in tema di maltrattamenti e lesioni anche questa ulteriore violazione al codice penale.

PISA - Nella serata di ieri, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha tratto in arresto un cittadino 32enne originario del Centroamerica, residente a Pisa. L’ uomo appena 1 settimana fa, il 1° luglio, era stato sottoposto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal GIP presso il Tribunale di Pisa cui gli investigatori avevano fornito per il tramite del Pubblico Ministero copioso materiale probatorio circa reiterati maltrattamenti e lesioni in danno della compagna, una connazionale di poco più giovane sempre residente a Pisa.